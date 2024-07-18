نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على بروكسي.. موعد مواجهة الزمالك القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية، في إطار الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز وذلك بعدما نجح في الفوز على حساب بروكسي وتأهله للدور ال16 من كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية في دوري نايل

وتنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك ضد الداخلية، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الداخلية

وتذاع المباراة بين الزمالك والداخليه عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، التي تعد الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز «دوري nile».

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعهم من 26 مباراة، بينما يتزيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 30 مباراة.

