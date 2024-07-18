نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب عن كواليس مسلسل "العتاولة": ما كانش عندنا مشاكل مع بعض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة مي كساب، اليوم،ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو 9090، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس تصوير مسلسل "العتاولة"، وعلقت على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية، حول وجود خلافات بين صناع العمل.

وقالت مي خلال اللقاء:"احنا كنا حابين بعض جدا، ما كانش عندنا مشاكل مع بعض، وانا كـ مي بقالي فترة كبيرة جدا مقررة ان انا محدش يستدرجني لأي خلافات أو مشاكل، يعني لو في أي أجواء انا ما بشوفهاش ، وما بلتفتلهاش، لأن أنا جاية أشتغل وأقدم فن وعايزة أنجح ومش فارق لي غير أني أنجح".

وتابعت:"احنا الروح اللي ما بينا كنا في نفس الأوتيل وكنا بنقعد في الدور العشرين، كنا مسمينه نادي النقابة وبنفضل متجمعين وهي دي الروح اللي كانت مسيطرة علينا، كنا بنفطر ونتسحر مع بعض وبنروح التصوير مع بعض ولو مفيش تصوير بنخرج سوا".

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

و شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.



أحداث مسلسل "العتاولة"

و تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.