نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب تونس يحافظ على موقعه في تصنيف فيفا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حافظ منتخب تونس لكرة القدم على المركز الـ41 عالميًا في التصنيف الجديد الذي صدر اليوم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

منتخب تونس بالمركز الـ41 عالميًا

واحتل المنتخب التونسي المركز السادس على مستوى إفريقيا خلف كل من المغرب (14 عالميا)، والسنغال (19 عالميا) ومصر (36 عالميا) وكوت ديفوار (38 عالميا)، ونيجيريا (39 عالميا).

وتتصدر الأرجنتين، منتخبات العالم ويليها فرنسا ثم إسبانيا إلى المركز الثالث، وتقدمت إنجلترا إلى المركز الرابع فيما تراجع منتخب البرازيل إلى المركز الخامس عالميا.