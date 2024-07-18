نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن وضع تصور لكيفية التغلب على مشكلة الكثافات بالفصول الدراسية (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن

حل مشكلة الكثافات الطلابية، ووضع تصور لكيفية التغلب على مشكلة هذه الكثافات.

ونص الخطاب، على أنه في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حصر الكثافات الخاصة بمدارس مديريتكم للمراحل التعليمية المختلفة ابتدائي _ إعدادي - ثانوي)، وفي ضوء حصر الفراغات أو العمل لمدة ستة أيام ومن يوم إجازة لكل صف أو العمل فترتين صباحي ومسائي.

وشدد الخطاب، أنه يجب وضع تصور لكيفية التغلب على مشكلة هذه الكثافات طبقا للنموذج المرسل، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد القادم الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١.



من جانبه أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك ٤ تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم تتلخص في كثافة الطلاب في الفصول وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس ونظام الدراسة في الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة (٢٠٢٤- ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧) بمجلس النواب، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، ومشاركة السيد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف أن عدد الطلاب في بعض الفصول الدراسية يتراوح ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالب، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقًا للإمكانيات المتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل منظومة التعليم، مشيرا إلى أنه جاري إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم، كما تم إعداد خطة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصري تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.