العالم اليوم - انفجارات داخل مقر للحشد الشعبي جنوبي بغداد

انتم الان تتابعون خبر انفجارات داخل مقر للحشد الشعبي جنوبي بغداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 09:24 مساءً - وقعت سلسلة انفجارات في أحد الألوية التابعة للحشد الشعبي جنوبي بغداد، الخميس، حسبما أكدت مصادر عراقية.

ووقعت الانفجارات في مخازن للعتاد، بينما تضاربت الأنباء بخصوص أسبابها، إن كانت ناجمة عن قصف بطائرة مسيّرة أم أنها حادث عرضي في مخزونات من الذخائر القديمة.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الانفجار في محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة ذلك.