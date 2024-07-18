الرياضة

كأس مصر.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بروكسي

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس.

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة

حرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بروكسي.

وكان الفريق الأبيض اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني قبل الانتظام في معسكر مغلق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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