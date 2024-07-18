نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس مصر.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بروكسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس.

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة

حرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بروكسي.

وكان الفريق الأبيض اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني قبل الانتظام في معسكر مغلق.