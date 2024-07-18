نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يجدد عقد "المهاري" 3 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وبات أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي على وشك التوقيع عقد جديد مع الأهلي والاستمرار فى صفوف الفريق لأطول فترة حيث ينتهي عقد اللاعب فى صيف 2025.

وكتب هشام حنفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":" الأهلي يمدد التعاقد مع أحمد عبدالقادر لمدة 3 مواسم”.

ويخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتى تم تأجيلها مسبقا بسبب معسكر المنتخب الوطنى الأخير.

وحقق الأهلي فوزه الـ14 من بطولة الدوري المصري على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 63 نقطة فى وصافة جدول الترتيب.

