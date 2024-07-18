نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومنيوم يكشف عن قائمته لمواجهة الأهلي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الألومنيوم لمواجهة نظيره الأهلي، وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وكشف هشام عبد المنعم المدير الفني لنادي الألومنيوم عن قائمة الفريق المختارة لهذه المواجهة والذي جاءت كالاتي:-

من: محمود صلاح، مبارك عبيد، محمد رمضان، ايهاب فؤاد، حمادة المعناوي، شريف حسين، محمد حفظي، محمد مجدي، علي شعبان، يوسف مبروك، حسام حسن، عظيمة، عبدالله دومنيك، توتو، مراد صبري، محمد خطاب، ابو السعود بنزيمة، محمد طارق، محمود كمال،فوزي شعبان.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والالومنيوم في كأس مصر

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر الشرق والأوسط.

