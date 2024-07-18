الرياضة

عاجل.. غياب 5 لاعبين عن الأهلي أمام الألومنيوم في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، 5 لاعبين من قائمة مباراة فريقه أمام الألومنيوم في كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم غدٍ الجمعة.

كولر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الألومنيوم

قرر كولر، استبعاد عدد من لاعبيه للراحة بعد مشاركتهم في عدد كبير من المباريات خلال الفترة الماضية.

واستبعد كولر كلًا من: “محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور للراحة، وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة”.

وتقام ضد الألومنيوم يوم غدٍ الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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