الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره أمام بيراميدز.. ويحدد سعر الدرجة الثالثة بـ 50 جنيهًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 07:33 مساءً - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم ، الخميس، بعد العرض وموافقة مجلس الإدارة بإرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل مع شركة «تذكرتي» لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة «يمين» المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري، والمحدد لها الإثنين المقبل بملعب الدفاع الجوي.

جاء في الخطاب الذي تم إرساله بالفعل، أنه نظرًا لأسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فإن النادي سوف يقوم بسداد قيمة الـــ 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة «يمين» التي قامت جماهير الأهلي بشرائها، على أن يتم إعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها من الجماهير. وسوف يتحمل النادي أيضًا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة ثمن هذه التذاكر.

يذكر أيضًا أن النادي سبق وأن أرسل خطابًا للرابطة بتاريخ 13 يوليو الجاري يخطرها بقراره الخاص بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة في جميع المباريات القادمة المملوكة للنادي إلى 50 جنيهًا، ولأن هذا المبلغ اقل من قيمة تكلفة التذكرة. تقرر أن يتحمل النادي الفارق المالي المستحق لشركة تذكرتي في هذا الشأن. وذلك للتخفيف عن جماهير الأهلي.