الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع دونالد ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الرئاسة التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اليوم الخميس محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

وبحسب بيان المكتب: "جرى خلال اللقاء بحث محاولة اغتيال ترامب وما حدث بعدها. وأدان الرئيس أردوغان مرة أخرى محاولة اغتيال دونالد ترامب وأعرب عن أسفه للهجوم وتمنيه لترامب الشفاء العاجل".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس أردوغان وصف محاولة الاغتيال بأنها (اعتداء على الديمقراطية). وذكر أن (موقف ترامب الشجاع) بعد الهجوم الشنيع (كان مثيرا للإعجاب)، وأن استمرار برامجه دون انقطاع يعزز الديمقراطية، وينبغي النظر إلى ذلك على أنه (مؤشر على الثقة في بعد نظر الشعب الأمريكي)".

وقال أردوغان إن "(ترامب أظهر قدرة على القيادة قوية) من خلال رسائل الوحدة الهادئة التي أطلقها من أجل تقليل الاستقطاب والتوتر بعد محاولة الاغتيال، وهنأ دونالد ترامب على ترشيحه رسميا كمرشح للرئاسة الأمريكية من قبل الحزب الجمهوري".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر مفيدة للشعب الأمريكي والعلاقات التركية الأمريكية.

وقد تعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال في أثناء خطابه أمام المؤيدين في إطار حملته الانتخابية بولاية بنسلفانيا، يوم السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين، إلى جانب إصابة طفيفة لترامب، نقل إلى المستشفى على إثرها.

ووصف ترامب نجاته من محاولة الاغتيال بالمعجزة، كما شبه الأمر بأنه يبدو "كلدغة من أكبر بعوضة في العالم". مشيرا إلى أن إدارته رأسه أنقذته من الإصابة برصاصة قاتلة.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه قتل المنفذ، فيما حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي هوية مطلق النار على ترامب بأنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما