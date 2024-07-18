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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي بالم هيلز الرياضي بالسادس من أكتوبر-أحد أندية شركة بالم هيلز- بطولة مصر الأهلية للتنس-أكبر بطولة محلية لرياضة التنس- خلال الفترة من 17 إلى 29 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 550 لاعب ولاعبة في الفئات العمرية (12، 14، 16، 18 سنة) رجال وسيدات وأكثر من 150 لاعبًا تحت سن 10 سنوات، بمجموع جوائز مالية بقيمة 220 ألف جنيه.

نادي بالم هيلز الرياضي يستضيف أكبر بطولة للتنس "مصر الأهلية" بمشاركة أكثر من 550 لاعبًا

يأتي استضافة بطولة مصر الأهلية للتنس، في إطار استراتيجية شركة بالم هيلز، التي تستهدف التوسع في الاستثمار الرياضي من خلال إنشاء أندية رياضية عالمية تستضيف كبرى البطولات المحلية والدولية بما ينعكس على تطوير الرياضة المصرية، ومنح الفرصة لاكتشاف المواهب لإعداد أبطال للمستقبل لتحقيق مصر نتائج إيجابية في البطولات القارية والعالمية.

استعد نادي بالم هيلز الرياضي لاستضافة بطولة مصر الأهلية للتنس، من خلال توفير أفضل وأحدث ملاعب التنس لإقامة المباريات، وكذلك تجهيز مرافق رياضية متنوعة لاستعداد اللاعبين وأطقم التدريب والحكام قبل وبعد المباريات، ويساعد على ذلك تميز نادي بالم هيلز الرياضي بالسادس من أكتوبر بالعديد من الملاعب والمنشآت الرياضية المصممة والمنفذة وفق معايير عالمية.

وتقام النسخة الجديدة من بطولة مصر الأهلية للتنس لأول مرة منذ 30 عامًا بنادي بالم هيلز الرياضي بالسادس من أكتوبر، وتعد أقوى بطولة محلية للتنس يشارك فيها أحسن 32 لاعب/لاعبة بكل مرحلة سنية، وتتميز النسخة الحالية بزيادة قيمة الجوائز المالية بنسبة 150% لتصل إلى 220 ألف جنيه.

قال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إن استراتيجية الشركة تستهدف نمو حجم الاستثمار الرياضي في مصر من خلال العمل على إنشاء أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية لتشجع السكان على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم، وفي الوقت نفسه دعم تطوير الرياضة المصرية من خلال منح الفرصة لاكتشاف المواهب بكل الرياضات، وتنظيم واستضافة بطولات محلية وعالمية كبرى بما ينعكس على تحسن مستوى اللاعبين وإعداد أبطال للمستقبل.

وأضاف أن شركة بالم هيلز حريصة على التوسع في إنشاء الأندية الرياضية بشرق وغرب القاهرة، حيث نجحت في تطوير نادي بالم هيلز الرياضي بالسادس من أكتوبر، وتعمل على إنشاء ناديين آخرين في باديا وبالم هيلز القاهرة الجديدة، كما تحرص على إنشاء الأندية بمعايير عالمية من منشآت وملاعب ومرافق لخلق تجربة استثنائية للاعبين والجمهور.

ونجح نادي بالم هيلز الرياضي بالسادس من أكتوبر في استضافة بطولات محلية وعالمية كبرى خلال الفترة الماضية أبرزها بطولة العالم للإسكواش.