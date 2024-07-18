نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يضم نجم الهلال لـ3 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الاتحاد السعودي في حسم صفقة التعاقد مع اللاعب صفقة التعاقد مع معاذ فقيهي، ظهير أيسر الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم معاذ فقيهي بالانتقال إلى صفوف الاتحاد بعد خروجه من حسابات الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس.

الاتحاد يتوصل لاتفاق مع الهلال لشراء فقيهي

ووفقًا لما أكدته صحيفة "الرياضية" فإن إدارة الاتحاد نجحت في التوصل لاتفاق مع الهلال على شراء المدة المتبقية في عقد معاذ فقيهي مع الفريق الأزرق، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للعميد، خلال الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق أن إدارة الاتحاد قد توصلت لاتفاق شبه نهائي مع فقيهي، بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 5 ملايين ريال.

واستطاع اتحاد جدة حسم الصفقة بعد صراع قوي مع القادسية ونيوم والشباب والأهلي وذلك في الميركاتو الصيفي لاحالي.

وقضى فقيهي الموسم الماضي على سبيل الإعارة بين صفوف التعاون، قادما من الهلال.