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أحمد جودة - القاهرة - علق الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تعاقد فريقه مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

أول تعليق من مودريتش على تعاقد ريال مدريد مع مبابي

وتعاقد نادي ريال مدريد مع مبابي في بداية الصيف قادم من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة خمس مواسم قادمة.

وكذلك نجحت إدارة الملكي في تمديد عقد مودريتش مع النادي لمدة موسم جديد.

وفي سياق ذلك فقد علق لوكا مودريتش في تصريحاته مع قناة النادي: "إنني سعيد لوصول مبابي أخيرًا إلى ريال مدريد، وكلماته تسعدني للغاية".

وأردف: "لقد نجح في إثبات أنه من أبرز اللاعبين طيلة السنوات الماضية خاصة عقب أن فاز بكأس العالم ضدي لسوء الحظ، لكن أنا سعيد للغاية لأنه بجانبي في الفريق".

وأتم حديثه عن بيريز رئيس النادي: "إنه أفضل رئيس في العالم، جميع ما قدمه لريال مدريد، أخذه إلى مستوى لا يصدق، لا يسعني إلا أن أشكره على ما فعله من أجلي وما يواصل القيام به".

