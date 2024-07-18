نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير خدمات منطقة أهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت منطقة الأهرامات بالجيزة، اليوم الخميس، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لتفقد أعمال التطوير التي تقوم بها شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتطوير التجربة السياحية بهضبة الأهرامات.

واكد محافظ الجيزة خلال زيارته على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية واهرامات الجيزة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم وذلك من خلال العمل على تغيير الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد الهام حيث يتم وبالتعاون مع العديد من الجهات تطوير منطقة الأهرامات من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة بما يضمن استمتاع الزائر بكل لحظة في ذلك المقصد العظيم.

واستمع محافظ الجيزة خلال الزيارة إلى شرح مفصل من المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات، عن أعمال التطوير التي تقوم بها الشركة لتطوير التجربة السياحية في منطقة الأهرامات بما تماشيا ما رؤية للدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028.

وعبر المهندس عمرو جزارين رئيس شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات، عن افتخار الشركة بتقديم تجربة سياحية تليق باسم ومكانة مصر السياحية والأثرية بتغيير الصورة النمطية للزيارة بمنطقة اثار الاهرامات والتي تعد أعظم منطقة أثرية في العالم.

وحرص جزارين علي اصطحاب محافظ الجيزة في جولة ميدانية لمشاهدة خط سير الأفواج السياحية ومراحل التطوير بدءً من مدخل الأهرامات على طريق الفيوم السريع ومسار الزيارة، من بوابات الدخول، وأماكن انتظار السيارات والقاعة الضخمة لشرح تاريخ الأهرامات ومراحل الزيارة والبازارات وخدمات الزوار ومنظومة النقل الصديقة للبيئة.

كما وجه بمراعاة معايير السلامة والامن اللازمة للزوار وتقديم كافه سبل الراحة اللازمة لتحقيق تجربة سياحية فريدة لزوار المنطقة الأثرية.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم والمهندسة عفاف مدير مديرية الاسكان بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء ومسئولي المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات المنفذة للأعمال.