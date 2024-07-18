ريال مدريد يجدد عقد لوكاس فاسكيز

ريال مدريد يجدد عقد لوكاس فاسكيزأعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، تجديد عقد مدافعه لوكاس فاسكيز لموسم واحد حتى 30 يونيو 2025.

وانتهى عقد اللاعب فاسكيز (33 عاما)، بنهاية شهر يونيو الماضي، لكن النادي قرر تجديد التعاقد معه ليخوض بذلك موسمه العاشر مع بطل الدوري الإسباني.

وانضم اللاعب فاسكيز لريال مدريد في عام 2007 بعمر 16 عاما، وتدرج في الفئات السنية قبل أن يتحول إلى الفريق الأول الذي يلعب معه الآن لتسعة أعوام.

وقد ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة خلال تلك السنوات، حيث فاز مع ريال مدريد ب21 لقبا منها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وأربعة ألقاب للدوري الإسباني، ولقب لكأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني.

كما خاض فاسكيز 349 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 36 هدفا، كما شارك مع المنتخب الإسباني في تسع مباريات دولية.