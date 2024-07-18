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بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 15.21 نقطة ليبلغ مستوى 7102.18 نقطة بنسبة تراجع 0.21 في المئة. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 15.21 نقطة ليبلغ مستوى 7102.18 نقطة بنسبة تراجع 0.21 في المئة. وتم تداول 107 ملايين سهم عبر تنفيذ 9170 صفقة نقدية بقيمة 27.8 مليون دينار كويتي (84.7 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23.19 نقطة ليبلغ مستوى 5919.43 نقطة بنسبة تراجع 0.39 في المئة من خلال تداول 55.4 مليون سهم عبر تنفيذ 3597 صفقة نقدية بقيمة 6.7 مليون دينار كويتي (20.4 مليون دولار). وبدوره تراجع مؤشر السوق الأول 13.84 نقطة ليبلغ مستوى 7758.71 نقطة بنسبة انخفاض 0.18 في المئة من خلال تداول 51.6 مليون سهم عبر تنفيذ 5573 صفقة بقيمة 21 مليون دينار كويتي (64 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 37.98 نقطة ليبلغ مستوى 5705.83 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.66 في المئة من خلال تداول 44.6 مليون سهم عبر تنفيذ 2537 صفقة نقدية بقيمة 5.7 مليون دينار كويتي (17.3 مليون دولار).

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