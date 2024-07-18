نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوت الخليج الرياضي يكشف مفاجأة حول انتقال فان دايك إلى النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي النصر السعودي في الفترة الحالية، على حسم العديد من الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل قلعة العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.

وقدم نادي النصر نسخة مخيبة لآمال جماهيره في الموسم الماضي، بعد فشله في تحقيق أي ألقاب أو بطولات وخروجه بموسم صفري.

حقيقة رحيل فان دايك إلى السعودية

وارتبط اسم المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، بالرحيل عن صفوف فريق ليفربول، والانتقال إلى كتيبة النصر السعودي.

وأكد جيمس بيرس، التابع لصحيفة ذا أثلتيك البريطانية، في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الرياضي”: "يوجد نية من جانب الفريق السعودي لضم المدافع الهولندي هذا الصيف".

وتابع: "كل الحديث عن وجود عرضا رسميا بمبلغ مالي ضخم في الفترة الأخيرة على طاولة ليفربول ليس صحيحا".

واختتم: "فان دايك يركز تماما في تجهيز نفسه الفترة الحالية، لبدء الموسم الجديد مع كتيبة الريدز".