أبرز أرقام وإحصائيات "الفراعنة الصغار" قبل الظهور في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي على رفع الستار عن مشاركة الفراعنة الصغار في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد باريس 2024″ والتي تقام خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 9 أغسطس 2024 وتستعد كتيبة البرازيلي "ميكالي" للظهور الجيد خلال تلك النسخة والتي تشهد مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة.

وكانت المشاركة الأولى لـ مصر في الأولمبياد عام 1920 بعدها تأهل لـ 9 نسخ متتالية حتى نسخة 1964.

كما شارك منتخب مصر في ثمانية نسخ منها وانسحب من المشاركة عام 1956 بسبب العدوان الثلاثي على مصر، ثم غاب قبل أن يعود للمشاركة بعد 16 عامًا في نسخة 1980 بموسكو الروسيةوالتي انسحب منها بسبب مقاطعة عدة دول للاتحاد السوفيتي ثم عاد للظهور والمشاركة من جديد وذلك من خلال نسختي 1984 في لوس أنجلوس الأمريكية، و1992 في برشلونة الإسبانية، قبل أن يغيب ويعود بعد 20 عامًا أيضًا للمشاركة في نسخة 2012 بمدينة لندن الإنجليزية، ثم 2020 في طوكيو اليابانية، قبل أن يظهر مجددًا في باريس الفرنسية.

ويستعد المنتخب الأولمبي المصري لخوض مباريات بطولة كرة القدم ضمن إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي أسفرت قرعتها عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري ضمن فرق المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.

أرقام وإحصائيات الفراعنة الصغار في دورات الألعاب الأولمبية

شارك المنتخب المصري الأولمبي في إثنى عشر نسخ ماضية خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدف.

وبتواجده في نسخة 2024 من الأولمبياد ينفرد المنتخب المصري بالمركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية تاريخيًا برصيد 13 مرة، خلف إيطاليا 15 مرة والثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وفرنسا 14 مرة.

وخلال 36 مباراة خاضها الفراعنة الصغار في 12 نسخة سابقة في الأولمبياد واجه المنتخب المصري منافس إفريقي واحد طوال هذه النسخ عام 1964 في ربع نهائي دورة طوكيو اليابانية، وانتهى اللقاء ياكتساح مصري للبلاك ستارز “منتخب غانا” بنتيجة 5 / 1.

فيما شهدت تلك النسخ هذه لقاءً عربيًا خالصًا، بمواجهة المنتخب الأولمبي المصري ونظيره القطري، عام 1992 في مجموعات دورة برشلونة الإسبانية، وانتهى اللقاء بقوز آسيوي بهدف دون رد.

قائمة هدافي مصر في الأولمبياد

وخلال ظهور الفراعنة في دورة الأولمبياد سجل لاعبو المنتخب المصري خلال المشاركة في 36 مباراة 67 هدفًا كأن أول الأهداف عن طريق حسن علوبة في مرمى بلجيكا بدورة أنتويرب 1920 والذي يعد أول هدف رسمي في تاريخ الفراعنة في أول ظهور خلال مباراة رسمية في الأولمبياد وأخرها عن طريق مروان عمار حمدي في مرمى أستراليا عام 2021.

1- مصطفى رياض 8 أهداف

2- علي محمود رياض – محمود مختار التتش – السيد الضظوي (4) أهداف

3- رفعت الفناجيلي – رأفت عطية – محمد صلاح (3) أهداف

4- سيد أباظة – حسين حجازي – إبراهيم يكن – سمير قطب – محمد بدوي – عماد سليمان – هادي خشبة – محمد أبو تريكة (هدفين)

5- زكي عثمان – حسن علوبة – علي الحسن – سيد حودة – الزبير – موسى أبو العظم – عبدالكريم صقر – محمد الجندي – كامل الفار – أحمد مكاوي – محمد شاهين – صديق محمد – كمال عتمان – محمود حسن – محمود الخطيب – مجدى عبدالغني – علي شحاتة – محمد يوسف – إبراهيم المصري – مروان محسن – أحمد ياسر ريان – عمار حمدي (هدف وحيد)