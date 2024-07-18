التيار الإصلاحي الحر: متفائلون بنهج دراسة برنامج الحكومة في النواب كدور رقابي ممثل للشعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 06:36 مساءً - يتابع التيار الإصلاحي الحر الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب لمناقشة برنامج عمل الحكومة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر، ويؤكد التيار بأن عمل اللجنة المشكلة من مجلس النواب وتعامل الحكومة الجديدة مع عمل اللجنة يمثل "محطة جديدة من التكامل والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ويعرب التيار عن تفاؤله بالنهج الذي تم به دراسة البرنامج وإعداد التقرير الخاص بتوصيات مجلس النواب بما يمثل أداء المجلس لأحد أهم مسئولياته كجهة رقابية على السلطة التنفيذية ويشيد التيار بما لمسه الجميع من "السعي الدائم من الحكومة والبرلمان لتحقيق مصالح الوطن والمواطن".

ويشيد التيار بالعمل المتواصل والسريع والفعال الذي نتج عنه التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية مؤكدين بأن التقرير امتاز بالشمول والموضوعية مؤكدين على إشادتنا بالتفاعل الإيجابي من الحكومة على كافة المستويات بدء من الدعم الكامل من السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعمل اللجنة أو من المشاركة الفعالة من كافة الوزراء المعنيين.

ويوضح التيار بأن أهم ما ميز عمل اللجنة البرلمانية هو وجود آلية واضحة امتازت بالمنهجية والحوكمة والفاعلية لدراسة برنامج الحكومة وندعو جميع النواب للقيام بدورهم الرقابي بشكل فعال في المرحلة المقبلة كصوت للشعب وممثلين عن الأمة.