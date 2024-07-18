مدير مستشفى العلمين لـ "برنامج مانشيت": لدينا 90 سريرا طاقة استيعابية والأطقم جاهزة طوال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 06:36 مساءً - أكد الدكتور محمد عبد الحكيم مدير مستشفى العلمين، أن مستشفى العلمين جاهزة بالأطقم الطبية لمدة 24 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع، مشيرا إلى أن خدمة الزيارات المنزلية مطبقة منذ أسبوع ضمن خطة وضعتها الوزارة وكافة القيادات لتفعيل مشروع خدمة الزيارة المنزلية.

وأوضح محمد عبد الحكيم، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أنهم بدأوا الزيارات المنزلية كتجربة في مستشفى العلمين النموذجي وبعدها ستعمم الخطة على كافة المستشفيات، مفيدا بأن لديهم في المستشفى 90 سرير مقسمة ما بيني داخلي وطوارئ وحضانات ورعاية وغسيل كلى.

وأشار الدكتور محمد عبد الحكيم، إلى أن آخر تطوير لمستشفى العلمين كان 2020 ويعملون الآن تدشين مبنى جديد ضمن خطة التطوير في الوزارة مما يزيد المعدلات لـ3 أضعاف الوقت الحالي.