محمد أنور يكشف عن حياته قبل الشهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد أنور خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق، في بودكاست فايق ورايق، الذي يُعرض على يوتيوب، عن حياته قبل الشهرة.

حياة محمد أنور قبل الشهرة

وقال أنور: مصطفى خاطر قائدنا لأنه الأقدم، وكان يعمل نقاش وكنت أنا وحمدي مساعدين له، كنا الصبح فنانين وبليل نقاشين، وفي فترة الدراسة في الجامعة كنا بنشتغل علشان نصرف على نفسنا، ولا نطلب أموال من أهالينا بسبب المسرح لأنه في النهاية هواية نمارسها.

أحدث أعمال محمد أنور

ومن ناحية أخرى، عرض مؤخرا للفنان محمد أنور فيلم جوازة توكسيك الذي يجمعه بـ ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويظهر أنور خلال أحداث الفيلم بشخصية كريم وهو مهندس يعمل في الخليج ويعود إلى مصر من أجل الزواج من فريدة التي تلعب دورها ملك قورة، لكنه يواجه العديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية بسبب رفض أهله هذه الزيجة، وتظهر ليلى علوي بشخصية والدة أنور، فيما يلعب بيومي فؤاد دور والده.

آخر أعمال محمد أنور

وكان آخر أعمال محمد أنور مسرحية زواج اصطناعي من بطولة مي عز الدين، والتي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وشارك في بطولتها وقتها بيومي فؤاد، سليمان عيد، إيمان السيد، مصطفى غريب، ودنيا سامي، وتم عرضها في الفترة من 30 أكتوبر حتى 4 نوفمبر من العام الماضي 2023.

وايضا فيلم «مستر إكس»، بطولة احمد فهمي، تدور أحداث الفيلم حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، لكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

فيلم "بعد الشر" مع على ربيع والذى عرض في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين.

