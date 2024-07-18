في هذا الموعد.. عرض فيلم "ابن الحاج أحمد" لـ شيكو على منصة watch It

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة "watch it” عن عرض فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة الفنان شيكو والفنانة رحمة أحمد، وذلك غدا الجمعة.





ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "watch it” على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت عليه قائلة: "بكرة هنضحك مع ابن الحاج أحمد على، WATCHIT".





أبطال وصناع فيلم "ابن حاج أحمد"





وشارك في بطولة فيلم "ابن الحاج أحمد" عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:شيكو، رحمة أحمد، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب،صبري فواز، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم.





أحداث فيلم "ابن الحاج أحمد"





تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية، وهو البطولة المنفردة الأولى لـ "شيكو" بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد.