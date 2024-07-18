فيديو.. تعرف على ضيفة برنامج بيت السعد يوم الأربعاء المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة يسرا ضيفة علي برنامج بيت السعد لـ عمرو سعد وأحمد سعد، يوم الأربعاء، وأعلنت قناة mbc1 ذلك عبر الصفحة الرسمية لها على إنستجرام.

تفاصيل حلقة يسرا في بيت السعد

وستشارك يسرا خلال حلقتها في بيت السعد بالغناء مع أحمد سعد وعمرو سعد، كما ستقدم أغنيتها حب خلي الناس تحب، وتكشف العديد من الأسرار في مسيرتها الفنية والشخصية.

موعد حلقة يسرا في بيت السعد

ومن المقرر إذاعة لقاء يسرا في البرنامج يوم الأربعاء المقبل على قناة mbc1 في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والسعودية، ثم سيتم إذاعتها يوم السبت المقبل على mbc مصر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل برنامج بيت السعد

يمثل برنامج بيت السعد أولى تجارب عمرو سعد وأحمد سعد سويًا في تقديم البرامج التلفزيونية، وتم تصوير حلقاته في العاصمة السعودية الرياض، ويشهد استضافة نجوم مصر والوطن العربي منهم أحمد حلمي وأحمد السقا ومحمد هنيدي ويسرا وإليسا والشاب خالد، والبرنامج من إخراج محمد سامي.

آخر أعمال يسرا

وكان آخر أعمال يسرا هي مسرحية ملك والشاطر التي شاركها في بطولتها أحمد عز، وتم عرضها في السعودية، ورفعت شعار كامل العدد في معظم أيام عرضها، ودارت أحداث المسرحية، حول شخصية الشاطر حسن التي يقدمها أحمد عز، ويخوض مغامرة كبيرة للحصول على السعسع الأسود الذي طلبته الملكة مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات، ويشارك بجانب يسرا وعز في بطولة المسرحية، سيد رجب، شيماء سيف، ومصطفى غريب، ومن إنتاج آلاء الغزالي وتأليف وإخراج محمد محمدي.

وايضا شاركت في فيلم شقو والذي شاركت خلاله بظهور خاص مع عمرو يوسف، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في السينمات وقت عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضي، شارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز، محمد جمعة، وعباس أبو الحسن، فيما ظهر أحمد فهمي ضيف شرف بالعمل، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.