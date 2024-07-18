نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية في مهارات الصحافة الاستقصائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (الصحافة الاستقصائية).

تبدأ الدورة بتاريخ 27 يوليو الجارى، وتجــــرى أعمـــالها على مـــدار 24 ساعة تدريب موزعة على 16 جلسة، بواقع أربع جلسات فى اليوم،لأربعة أيام تدريبية بمركز التدريب فى النقابة، ويحاضر فيها المدرب/ محمد زيدان، صحفى استقصائى ومدرب دولي.