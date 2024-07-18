نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تخصص بريدا إلكترونيا ورقما على "واتس آب" لتلقي الشكاوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصصت وزارة الأوقاف خدمة "اتصل بنا " عبر الموقع الإلكتروني وإتاحة بريد إلكتروني ورقم واتس آب للتواصل مع المواطنين.

وذكرت الوزارة ان البريد ورقم الهاتف للتواصل هما:

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- واتس آب: 01154420480

وبحسب البيان، تقوم الإدارة العامة لخدمة المواطنين باستقبال شكاوى وطلبات المواطنين (ذوى الهمم) من خلال وحدة قادرون باختلاف، والتي تهدف إلى استقبال شكاوى (ذوى الهمم) والعمل على بحث شكواهم وعرضها على الجهات التابعة المنوط بها حل المشكلة.

يذكر أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الأوقاف حققت أعلى معدل في نسبة إنجاز الرد على الشكاوى الواردة إليها عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى معدل إنجاز 99.96% وفق مؤشرات الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتقرير رئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا الإنجاز الذى حققته وزارة الأوقاف نتيجة الاهتمام وتنسيق الجهود والتواصل المستمر بين فريق عمل الإدارة العامة لخدمة المواطنين وجميع الإدارات التابعة بديوان عام وزارة الأوقاف ومديري المديريات وهيئة الأوقاف المصرية ومناطقها.