نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النبراوى: هدفنا العودة بمهنة الهندسة لعصرها الذهبى ونعمل على إنشاء منصة رقمية موحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أن الهدف الأساسي لهيئة مكتب النقابة ومجلسها هو تطوير المهنة والدفاع عنها ورفع مستوى المهندسين ليكونوا في المكانة اللائقة بهم والعودة بالمهنة إلى عصرها الذهبي، ونسعى لتقديم أفضل خدمات نقابية، وسنعمل على إنشاء منصة رقمية موحدة للمهندسين.

وقال: "أهدافنا واضحة ومحددة، ونسعى لتحقيقها بكل طاقاتنا من خلال مهام كثيرة ومتعددة نقوم بها، لديَّ ثقة كبيرة بأن نحقق كل ما نصبو إليه أو على الأقل نحقق أغلبه".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في اجتماع لجنة الاتصالات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وهي اللجنة التي دعاها نقيب مهندسي مصر لعقد اجتماعها بمقر النقابة العامة.

وأشاد "النبراوي" بتشكيل اللجنة وبما تضمه من قامات هندسية كبيرة تقود شركات وهيئات ناجحة وشهيرة في مصر.. وقال: "فخور بوجود كل هذه الكوكبة من مهندسي وخبراء الاتصالات والتحول الرقمي في لجنة الاتصالات بنقابة القاهرة، وأثق في قدرة اللجنة على تحقيق الكثير لمهندسي القاهرة ومهندسي مصر عمومًا".

شارك في الاجتماع الأستاذ الدكتور المهندس أحمد البدوي- وكيل النقابة الذي أشاد بتشكيل لجنة الاتصالات بنقابة القاهرة، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في اجتماعها، ودعا إلى التعاون والتكامل بين هذه اللجنة ونظيرتها بالنقابة العامة وجميع نقابات المهندسين الفرعية بما يحقق في النهاية مصلحة جموع مهندسي مصر.

وأشار "البدوي" إلى أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بشباب المهندسين، ولهذا شكلت لجنة نقابية للشباب، وأخرى للتدريب، كما تحرص النقابة على عقد مؤتمرات توظيف بمقار النقابات أو بالتعاون مع الجامعات وكبريات الشركات.

ومن جانبه وجَّه المهندس أحمد مهران حسن- رئيس لجنة الاتصالات والتحول الرقمي بنقابة القاهرة، وعضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، الشكر للمهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين على رعايته للجنة ودعوتها لعقد اجتماعها بمقر النقابة العامة وحرصه على مشاركة اللجنة اجتماعها، كما وجَّه الشكر للدكتور المهندس أحمد البدوي، لحرصه على المشاركة في اجتماع اللجنة.. وقال: "هدفنا جميعًا هدف سامٍ لصالح مهندسي مصر، وهو تقديم أفضل خدمة نقابية للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات، خاصة وأنها تدخل في جميع مجالات العمل الهندسي وجميع مجالات الحياة عمومًا".

وعلى مدى نحو 4 ساعات، أكدت مناقشات أعضاء اللجنة على ضرورة إنشاء منصة رقمية موحَّدة لنقابة المهندسين، وإطلاق شبكة موحدة تضم البيانات الكاملة لكل مهندسي مصر، كما تم طرح فكرة عقد مؤتمر للتحول الرقمي برعاية نقيب المهندسين، وإطلاق مسابقة دولية في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي يشارك فيها طلاب كليات الهندسة.

وبشكل مستفيض، ناقش أعضاء اللجنة إجراءات إنشاء منصة رقمية موحَّدة لنقابة المهندسين تتيح تقديم جميع الخدمات النقابية أون لاين، كما تحقق تواصلًا دائمًا بين الشركات وجموع مهندسي مصر، مما يتيح للمهندسين فرص عمل وفرصًا تدريبية.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة من ذوي الخبرة لوضع الإطار العام لخطوات إنشاء المنصة الرقمية.

شارك في الاجتماع، المهندس محمد شبل السيد- وكيل اللجنة، والمهندس جون غالي حنا- مقرر اللجنة وعضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، وأعضاء اللجنة: الدكتور المهندس محمد محمود إبراهيم أبو زيد- نائب محافظ المنيا (مشاركًا عبر زووم) والمهندس طارق الرفاعي- معاون وزير الإسكان، والمهندس هشام عبد الرسول- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية It، والسيدة مروة عباس- المدير العام لشركة IBM والمهندس عمرو محمد نبيل- رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة (ابدأ)، والمهندس مصطفى الأنور- رئيس قطاع الشئون التنظيمية بشركة اتصالات مصر &e، والمهندس أيمن السعدني- مدير إدارة العلاقات الحكومية والشئون التنظيمية والسياسات العامة بشركة فودافون مصر، والمهندس محمد نصر الدين- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد أحمد إبراهيم- رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام عز الدين- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري بلاس، والدكتور المهندس محمد الحماحمي- كبير خبراء الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أيمن محمد طاهر الجوهري- المدير الإقليمي لشركة سيسكو- مصر وشمال إفريقيا والمغرب العربي، والمهندسة منال إسماعيل- رئيس مركز الخبراء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد مدكور- نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، والدكتور المهندس محمد أبو رزقة- عميد كلية حاسبات ومعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس الفنان محمد ثروت، والمهندس الاستشاري سمير أبوالسعود، والمهندس سيف الدين ياسر- مهندس أمن الشبكات والمعلومات بشركة إيديميا مصر، والمهندس محمد ماهر- عضو مجلس الشعبة الكهربائية.

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