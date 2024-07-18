نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على برنامج بكالوريوس التربية الرياضية وإعداد معلمة التربية الرياضية بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمنح برنامج بكالوريوس التربية الرياضية لإعداد معلمة التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة – بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان درجة البكالوريوس في التربية الرياضية تخصص فئات خاصة، لسد احتياجات سوق العمل بمصر والوطن العربي من معلمات التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون برنامج خاص ضمن البرامج الخاضعة للمعايير الأكاديمية القياسية لجودة التعليم الجامعي.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج، أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة عام 2023 أو عام 2024، وأن تجتاز اختبارات القدرات للقبول.

ويهدف البرنامج إلى، إعداد معلمة التربية الرياضية المتخصصة في مجال الفئات الخاصة للعمل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل التعليم المختلفة والملتحقين بمؤسسات التربية الخاصة ويتم إعداد معلمة التربية الرياضية في التخصصات الآتية: (الإعاقة العقلية - الإعاقة السمعية - الإعاقة البصرية - صعوبات التعلم).

وتتمثل مميزات البرنامج (مدرس التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة )، حيث أن المجال جديد ويندر التخصص فيه، الجمع بين المميزات الأكاديمية في تخصص التربية الرياضية والتربية الخاصة، إمكانية العمل في المدارس العادية مع تقديم خدمات التربية الخاصة لمن يحتاج إليها من الطلاب (الدمج)

كنا يتميز البرنامج فى إمكانية العمل في مدارس متخصصة بالإعاقة التخصصية، إمكانية مواصلة الدراسات العليا في المجال، حيث أنه يندر وجود أعضاء هيئة تدريس في هذا التخصص (التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة )، وان فرص العمل متاحه بمصر والوطن العربي.

ويتطلب الحصول على بكالوريوس التربية الرياضية تخصص فئات خاصة أن تجتاز الطالبة بنجاح (138) ساعة معتمدة ومتوسط نقاط لا يقل عن (2) ويطلب من الطالبة تقديم مشروع تخرج في نهاية الفصل الدراسي السابع ولا تتخرج الطالبة الا بعد النجاح في المشروع، ونكون مدة البرنامج ثماني فصول دراسية بما يوازي 4 سنوات، ويمكن للطالبة أن يكون تخرجها أقل من 4 سنوات إذا التحقت بالفصل الدراسي الصيفي.

وتتمثل مواصفات خريجة هذا البرنامج فى إنه ا تشارك فى إعداد البرامج الحركية والتربوية والعلاجية لذوى الاحتياجات الخاصة، تطبيق طرائق التدريس المناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وتوظيف تقنيات التعليم لضمان فاعلية التعليم، والابتكار فى تصميم وتنفيذ دروس وأنشطة التربية الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأيضا توفير بيئة آمنة وصحية لتلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة فى ضوء الدمج، التفاعل الإيجابى مع الزملاء والإدارة والتلاميذ في مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، أداء مهارات الأنشطة الرياضية في مختلف أنواع الرياضات الأساسية، تطبيق آداب وأخلاقيات مهنة التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة علي مختلف أنواعهم، ممارسة الفكر المبدع الخلاق في ابتكار أدوات متنوعة الاستخدام في دروس التربية الرياضية المعدلة لذوي الاحتياجات الخاصة، فهم الهياكل التنظيمية للرياضات الباراليمبية في التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة، استخدام التقنيات الحديثة في التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة.