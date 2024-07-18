أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 38 ألفاً و848

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 38 ألفاً و848
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفاً و848 شهيداً، و89 ألفاً و459 مصاباً،
وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 54 فلسطينياً، وإصابة 95 آخرين.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، عبر شن طائراته غارات جوية وقصفا مدفعيا، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.
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