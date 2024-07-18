نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعي الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيه الكبير والعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الأستاذ الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق عين وزيرًا للأوقاف من 11 نوفمبر 1986م إلى 2 يناير 1996م وعضوًا بمجلس الشعب، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2009م.

وله مؤلفات كثيرة منها على سبيل المثال: التشريع الإسلامي وقوانينه الجنائية والمدنية، الفكر الديني والمواطنة - محاضرات مع آخرين، مقارنة بين بعض فلاسفة الوضعية القانونية في الفكر الأوروبي وبعض فلاسفة الإسلام، نظام الأسرة في الشريعة الإسلامية: الزواج، الطلاق، حقوق الأولاد والأقارب: أحكام تطبيقية في قضايا الأحوال الشخصية.

ندعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل الكريم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه جنات النعيم، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.