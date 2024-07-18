مدبولي: أتعهد بأن تكون توصيات اللجنة لمناقشة برنامج الحكومة محل تقدير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتعهد بأن تكون توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة الحكومة محل تقدير.





ووجّه "مدبولي" خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، اليوم الخميس، الشكر لمجلس النواب واللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة على مجهوداتها.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.