العالم اليوم - قطاع التكنولوجيا يواصل الضغط على الأسواق الأوروبية

انتم الان تتابعون خبر قطاع التكنولوجيا يواصل الضغط على الأسواق الأوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 08:22 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الخميس مع استمرار موجة بيع لأسهم الرقائق الإلكترونية مما حد من المكاسب التي تحققت بفضل نتائج الأعمال الإيجابية للشركات، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.2 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا لكنه قال إن اجتماع سبتمبر أيلول "مفتوح على جميع الاحتمالات"، وذلك بعد أن خفض توقعاته للآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو وتوقع أن يستمر التضخم في التراجع.

وتراجع المؤشر الفرعي للتكنولوجيا للجلسة الرابعة بعد أن انخفض 1.8 بالمئة.

وصعد مؤشر شركات السيارات 1.2 بالمئة مع تقدم فولفو 11 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من العام التوقعات.

وهبط سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات خمسة بالمئة بعد أن أعلنت انخفاض أرباحها الفصلية 32 بالمئة.