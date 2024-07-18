عاجل.. مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة مدبولي الجديدة

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة التي جرى اختيارها الفترة الماضية.





ووجه "مدبولي" خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، اليوم الخميس، الشكر لمجلس النواب واللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة على مجهوداتها.



ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختارين في تشكيل الحكومة الجديدة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.