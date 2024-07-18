جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلا عن وول ستريت جورنال، بأن اختيار ترامب لـ فانس نائبا، عزز شعور أوروبا بأن عودته للسلطة ستقود لخفض كبير للمساعدات لأوكرانيا.





يذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، قالت إنها أخبرت بايدن أنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسائل إعلام: ترامب سيخفض مساعدات أوكرانيا بعد اختياره لفانس نائبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.