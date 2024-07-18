العالم اليوم - ضبط شبكة في أوروبا لتزويد حزب الله بمواد لصنع المسيّرات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 05:18 مساءً - اعتقلت السلطات الإسبانية، الأربعاء، 3 أشخاص للاشتباه في انتمائهم لشبكة تزود حزب الله اللبناني بمواد لتصنيع الطائرات المسيّرة، فيما ضبطت السلطات الألمانية شخصا آخر يعتقد أنه ينتمي لنفس الشبكة.

وقالت السلطات الإسبانية في بيان، إن تحقيقا أطلق عندما رصد الحرس المدني "عمليات مشبوهة" لشركات إسبانية يديرها لبنانيون، تتضمن كميات كبيرة من مواد ومكونات تصنيع طائرات مسيّرة قادرة على حمل عبوات ناسفة يبلغ وزنها عدة كيلوغرامات.

وتعتقد السلطات أن حزب الله ربما يكون قد صنع عدة مئات من الطائرات المسيّرة باستخدام هذه المكونات.

واشترت الشركات الإسبانية المتورطة في القضية، مواد تشمل مكونات التوجيه الإلكتروني ومراوح الدفع ومحركات البنزين وأكثر من 200 محرك كهربائي ومواد لجسم الطائرة والأجنحة، وأجزاء أخرى من الطائرات المسيّرة، وفقا للمحققين.

وتم التعرف على القطع التي حصلت عليها الشبكة التي تم تفكيكها، في طائرات مسيّرة استخدمها مقاتلو حزب الله في هجمات ضد إسرائيل بعد بدء حرب غزة، التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات على الحدود اللبنانية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 450 شخصا في لبنان، فيما قتل من إسرائيل قرابة 35 معظمهم من العسكريين، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".