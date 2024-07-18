الخارجية الروسية: محاولة اغتيال بوتين خطط لها داعمو كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن محاولة اغتيال بوتين التي أعلن عنها مدير المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية خطط لها داعمو كييف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق من اليوم، إن "بوتين فشل في تحقيق أهداف الحرب كما فشل في سياسته تجاه الدول الأوروبية".ش

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