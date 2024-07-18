العالم اليوم - المغرب يتخطى مصر.. ويحقق "عرش" شمال إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر المغرب يتخطى مصر.. ويحقق "عرش" شمال إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 05:18 مساءً - أصبح المغرب أكثر دولة جذبا للسياح في شمال إفريقيا، بعدما نجح في التفوق على مصر خلال النصف الأول من عام 2024.

وحسب البيانات الحديثة لوزارات السياحة في دول شمال إفريقيا، فقد احتل المغرب المركز الأول في استقبال عدد السياح.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ارتفع عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 7.4 مليون سائح.

وجاءت مصر في المركز الثاني، بعدما استقبلت 7.069 مليون سائح خلال الفترة نفسها، متبوعة بتونس في المركز الثالث (4 ملايين سائح)، حسب ما نقل موقع "هسبريس" المغربي.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، قالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، إن ارتفاعا طرأ على عائدات السياحة بنسبة 1.6 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلة ما قيمته 4.13 مليارات دولار.

وتتطلع المملكة المغربية إلى جذب 17.5 مليون سائح خلال العام المقبل و26 مليونا بحلول 2030، عندما تشارك إسبانيا والبرتغال في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتمثل السياحة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

ويراهن المغرب على تشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي والرفع من الطاقة الإيوائية وخلق تجارب سياحية فريدة عن طريق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الرباط إلى تحقيق 120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) وتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من هذا القطاع.