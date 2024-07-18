«أبو النصر» يفتتح المجمع الطبي للتأمين الصحي في أسيوط الجديدة (فيديو وصور)

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جدة - نرمين السيد - المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة أسيوط الجديدة
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.
وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمجمع الطبي، ثم تفقد أقسام المجمع والتي تضم مختلف العيادات والمعامل، بالإضافة إلى مقر اللجنة الطبية للتأمين الصحي، لتقديم خدمات التأمين الصحي لسكان المدينة والمناطق المجاورة لها تسهيلاً لهم.
وأشاد المحافظ خلال جولته، بمستوى الخدمات الطبية والأجهزة المتوفرة بالمجمع، موجهًا رسالة إلى الأطباء والعاملين بالمجمع حثهم فيها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم، معلنًا دعمه الكامل للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.
كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين، والمترددين على المجمع الطبي، واطمئن منهم على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وأكد المحافظ متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، مشددا على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.
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