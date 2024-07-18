نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن السينمائية تنعي المنتج الفني أشرف صقر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المنتج الفني أشرف صقر، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان النقابة: "نقابة المهن السينمائية تنعي المنتج الفني السينمائي أشرف مرسي صقر والد الزميل أمير صقر، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.

تعزية من مجلس إدارة النقابة

تابع البيان: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المنتج الفني السينمائي، أشرف مرسي صقر والد الزميل/ أمير صقر (كاميرا مان)، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وأعلن البيان أن العزاء سيُقام اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 بعد صلاة المغرب بدار مناسبات مسجد عمر بن الخطاب - حدائق حلوان.

وفاة أشرف صقر عبر فيسبوك

أعلن المخرج حسام الجوهري، وفاة المنتج أشرف صقر، عبر منشور له على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، دون الكشف أي تفاصيل حول موعد الجنازة وتشييع الجثمان. وكتب حسام الجوهري في منشوره: "الصديق الغالي والمنتج الفني الكبير الأستاذ أشرف صقر في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة الدنيا مش مستهلة والله، استغفر الله العظيم".

سيرة ذاتية لأشرف صقر

ولد المنتج أشرف صقر في محافظة الشرقية يوم 29 مايو 1972، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنصورة، قبل أن يحترف مجال الإنتاج الفني. عمل صقر كمدير إنتاج في عدد من الأعمال الفنية الهامة التي لا تُنسى، مثل "واحد من الناس" و"أدرينالين"، كما عمل كمنتج فني في أفلام مثل "عزبة آدم" و"الشياطين".