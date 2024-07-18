نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. ماذا قدم أوباميانج مع مارسيليا قبل الانضمام إلى القادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، أرقام الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الجديد بعد رحيله عن صفوف نادي مارسيليا الفرنسي.

وأعلن نادي القادسية مساء اليوم الخميس والموافق الثامن عشر من يوليو الجاري، إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع أوباميانج قادم من صفوف مارسيليا الفرنسي.

ونشر القادسية فيديو ترحيبي باللاعب والذي كتب عليه: "احموا شباكم، وحصنوا مرماكم المرعب وصل".

أرقام أوباميانج في مسيرته

وفي سياق ذلك فقد لعب أوبا مع كل من نادي ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني بجانب ثنائي الدوري الإنجليزي المتمثلان في أرسنال وتشيلسي ونادي برشلونة الإسباني وآخر محطاته كانت أولمبيك مارسيليا قبل أن يرحل عنهم إلى القادسية.

ولعب جوهرة أوروبا 655 مباراة في مسيرته سجل خلالها 334 هدف وقدم 102 تمريرة حاسمة وذلك بواقع سبع ألقاب حصل عليهم.

وكان لمارسيليا النصيب في خوض أوباميانج معهم 34 مباراة، وتسجيل 17 هدف، صنع ثماني أهداف، وحصوله على 8 بطاقات صفراء خلال الموسم المنصرم.