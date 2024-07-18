نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الداخلية»: تبقى 3 أشهر على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية، تبقي 3 أشهر على انتهاء تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 1445/10/9 الموافق 2024/4/18.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت بدء الإدارة العامة للمرور، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 2024/4/18 حتى 2024/10/18، مشيرة إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 2024/4/18، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%.

وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة «75» من نظام المرور بنسبة تخفيض 25% وفق المدة المحددة نظامًا.

وأهابت بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، منوهة أن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.



