نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدين تبني الكنيست الإسرائيلي قرارًا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن رفض السعودية وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارًا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت السعودية أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.