نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن عن تجديد عقد هذا النجم.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد نجم خط الدفاع، لمدة موسم اضافي.

تمكن ريال مدريد من ضم كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان السابق، لمدة ٥ مواسم.

انضم مبابي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي، وتم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي الموافق ١٦ يوليو.

نجم دفاع ريال مدريد مستمر

كتب ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بأنه استطاع التوصل إلى اتفاق مع لوكاس فاسكيز للاستمرار مع الفريق لمدة موسم اضافي.

يستعد الملكي لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الليجا يوم ١٧ أغسطس المقبل.

