نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر مغلق يجهز المصري لمواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الخميس معسكرًا مغلقًا في القاهرة، استعدادا لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

المصري يدخل معسكرًا مغلقًا في القاهرة بعد راحة قصيرة

منح علي ماهر المدير الفني للنادي المصري لاعبيه راحة سلبية لمدة 24ساعة عقب انتهاء معسكر بورسعيد.

تمكن المصري من تحقيق المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة.

خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة حتى الآن، حيث نجح تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في الفوز بـ15 مباراة، والتعادل في 6 مواجهات، بينما تلقى 8 هزائم. سجل لاعبو المصري 38 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 35 هدفًا.

موعد مباراة المصري ضد المقاولون العرب

وتنطلق هذه المباراة في الرابعة عصر الأحد الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد المقاولون العرب

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.