نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمودي يقود تشكيل بروكسي أمام الزمالك في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه بعد قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بروكسي، في مباراة هامة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتأتي هذه المباراة بعدما اختتم نادي بروكسي منافسات الموسم من دوري المحترفين في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وقام محمد حامد المدير الفني لنادي بروكسي بالإعلان عن تشكيلة لاعبيه لمواجهة الزمالك، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل بروكسي ضد الزمالك في كأس مصر كالتالي: