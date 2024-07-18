نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تتقدم بطلب للنائب العام للكشف مكان احتجاز خالد ممدوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت نقابة الصحفيين بطلب للنائب العام للكشف مكان احتجاز الزميل خالد ممدوح محمد، وذلك بعد أن وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد بالقبض عليه من منزله بالمقطم فجر يوم 16 يوليو 2024م، وذلك رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديرًا لتحرير قناة "إم بي سي مصر"، وله العديد من المقالات والكتابات الصحفية وليس له أي نشاط سياسي، أو انتماءات سياسية أو حزبية.

من جانبها، تطالب لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالكشف مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بشكل قانوني.