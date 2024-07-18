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"الصحفيين" تتقدم بطلب للنائب العام للكشف مكان احتجاز خالد ممدوح

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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت نقابة الصحفيين بطلب للنائب العام للكشف مكان احتجاز الزميل خالد ممدوح محمد، وذلك بعد أن وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد بالقبض عليه من منزله بالمقطم فجر يوم 16 يوليو 2024م، وذلك رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديرًا لتحرير قناة "إم بي سي مصر"، وله العديد من المقالات والكتابات الصحفية وليس له أي نشاط سياسي، أو انتماءات سياسية أو حزبية.

من جانبها، تطالب لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالكشف مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بشكل قانوني.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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