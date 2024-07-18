نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تستقبل وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة المؤسسات المدنية من خلال تنفيذ العديد من الزيارات لتشكيلاتها ووحداتها، استقبلت قيادة القوات البحرية وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية للتعرف على ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات وإمكانيات تؤهلها لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية الحدود البحرية المصرية على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، كما تفقد الوفد عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثًا للتعرف على أخر طفرات التسليح بالقوات البحرية.

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة وفد نقابة الصحفيين مشيرًا إلى الدور بالغ الأهمية للإعلام من خلال رسالته السامية فى نقل الأحداث بكل شفافية وتوضيح الحقائق للرأى العام وزيادة الوعى لدى المواطنين بكل ما يدور حولهم فى مختلف القضايا والموضوعات.

ومن جانبهم أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارة لإتاحة الفرصة للتعرف على ما وصلت اليه القوات البحرية من تطوير وتحديث للقدرات والإمكانيات

وفقًا لأحدث نظم التسليح العالمية.