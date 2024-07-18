نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين بحوث الفلزات والأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار تحقيق التكامل والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات بين الجامعات والمعاهد البحثية في كافة المجالات العلمية، والبحثية، والتكنولوجية، وغيرها من المجالات؛ بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقع مركز بحوث وتطوير الفلزات بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، بهدف تبادل الخبرات في المجال الأكاديمى والبحثى بين الطرفين.

وينص البروتوكول على التعاون فى مجالات التخصص ذات الصلة بالطرفين مثل؛ التعدين والفلزات والمواد المركبة والجديدة والسباكة واللحام وغيرها من التخصصات الهندسية.

كما يتضمن الاتفاق تبادل الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث والهيئة المعاونة من الجانبين، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية متخصصة للفرق الطلابية من الأقسام التى يقع تخصصها فى نطاق عمل المركز، من خلال التدريب الصيفى، وكذا المشاركة فى تدريب الطلاب الوافدين ضمن برنامج تبادل الحقائب التدريبية بين الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا كعضو فى المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى.

كما ينص البروتوكول على التعاون فى وضع مقترحات بحثية متكاملة وتقديمها إلى جهات التمويل المختلفة محليًا وإقليميًا، ودوليًا فى الموضوعات التى تهم الطرفين، وكذا

اشتراك أعضاء هيئة البحوث بالمركز فى الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة للهيئة المعاونة بالأكاديمية؛ (معيدين _ مدرسين مساعدين)، وتوفير الإمكانيات البحثية والمعملية المطلوبة، بالإضافة إلى الاشتراك فى تنفيذ مشروعات التخرج للسنوات النهائية بالأكاديمية داخل أقسام ومعامل المركز، والمساهمة فى تدريب خريجى الأكاديمية وتأهيلهم لسوق العمل عبر دورات تدريبية متخصصة.

وحيث أن الاكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية بحثية تسعى لأن تكون أكثر تميزا في مجال إعداد المهندسين في مختلف التخصصات يلبون متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا مع تنمية قدراتهم الذاتية لتقديم الخدمات العلمية والاستشارات الهندسية في إطار خدمة المجتمع والبيئة المحيطة،

جدير بالذكر أن مركز بحوث وتطوير الفلزات يعد من المركز البحثية المتخصصة ذات الإسهام فى دعم الصناعة المصرية، وإدخال تكنولوجيات جديدة فى مجالات الثروة المعدنية والسباكة والنمذجة الصناعية والمواد الجديدة، ويمتلك وحدات نصف صناعية لعمليات تركيز خامات الثروة المعدنية ورفع جودتها والمعالجة الكيميائية للخامات وسباكة المعادن وتكنولوجيا المساحيق وتكنولوجيا اللحام وتكنولوجيا التصنيع الرقمى والطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى الكوادر المتخصصة فى هذا المجال.

وقع البروتوكول د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، ود. محمد عبد العزيز عليوة عميد الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا.

حضر التوقيع د. سامح السباعى وكيل الأكاديمية للدراسات العليا والبحوث، ومن المركز؛ د. خالد عبد الغنى عميد معهد تكنولوجيا التصنيع، ود. خالد سليم عميد معهد تكنولوجيا الخامات، ود. محمد رشاد القائم بأعمال عميد معهد المواد المتقدمة، ود. سعيد غالى القائم بأعمال عميد معهد تكنولوجيا ود./ سماح صالح – قسم تركيز وتجميع الخامات- - معهد تكنولوجيا الخامات الفلزات، والأستاذ/ ياسر سعيد مدير إدارة التدريب بالمركز.

وقد تم الاتفاق على ان تكون نفاط الاتصال بين المركز والاكاديمية والمسئولين عن تنفيذ أى برامج يتم الاتفاق عليها بهذا الشأن كل من الاستاذ الدكتور / خالد سليم – عميد معهد تكنواوجيا الخامات وا/ باسر سعيد ممثلين عن المركز وكل من ا.د. سامح السباعى الشناوى وكيل الاكاديمية للدراسات العليا والبحوث، د. هدى حمزة – مدير مكتب التدريب ممثلين عن الاكاديمية لمدة خمس سنوات قابل للتجديد

وعلى هامش فعاليات إبرام بروتوكول التعاون قام وفد الأكاديمية بجولة تفقدية للتعرف على إمكانات مركز بحوث وتطوير الفلزات، شملت معامل إدارة الخدمات الفنية، مشيدًا بما تمتلكه من أحدث الأجهزة الخاصة بالتحليل والتوصيف، وكذا زيارة قسم البطاريات، وقسم المواد الإلكترونية، وحده الاجهزه النصف صناعيه لتركيز وتجميع الخامات، وقسم النمذجة الصناعية وقسم اللحام وماكينة الجليبل.

كما أشاد الوفد بالإمكانيات المتميزة​ الموجودة بالمركز​ من خبراء واقسام بحثية متميزة والخدمات​ المتميزة التى يقدمها المركز والذى اعرب عن سعادته البالغة​ بهذا التعاون للاستفادة من هذه الإمكانيات ​ الضخمة التى يمتلكها المركز