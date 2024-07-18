نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم العالي تعلن عن بدء اختبارات القدرات للكليات للعام الدراسي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات للعام الدراسي 2024. تهدف هذه الاختبارات إلى تقييم قدرات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبار القدرات كشرط أساسي للقبول.

الفترة الزمنية لتسجيل اختبارات القدرات

تبدأ فترة التسجيل لاختبارات القدرات من يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، ويشمل ذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية للعام الجاري.

الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات

تتضمن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات ما يلي:

- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات

تيسيرًا على الطلاب وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر، قامت وزارة التعليم العالي بتوفير خدمة التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات عبر الإنترنت.

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الروابط التالية:



- [موقع التنسيق الإلكتروني](https://tansik.egypt.gov.eg)

- [التنسيق الرقمي](https://tansik.digital.gov.eg)

خطوات التسجيل

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وفتح صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

2. بدء عملية التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3. التأكد من صحة البيانات الشخصية المدرجة على الموقع.

4. اختيار نوع القدرات المطلوبة والكليات والأماكن المخصصة لأداء الاختبارات.

5. سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية، والتي تشمل بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، ومنافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

6. طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات، المواعيد، وأماكن أداء الاختبارات بالكليات المختارة.

إجراءات أداء الاختبارات

عند أداء الاختبارات بالكليات، يجب على الطلاب إحضار رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار، بالإضافة إلى صورة شخصية لكل اختبار. بالنسبة لاختبارات التربية الرياضية، تتطلب صورتين شخصيتين.

إجراءات ما بعد الاختبار

تلتزم الكليات بعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني، تُزود بيانات الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات لبرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم ترشيحهم بناءً على هذه النتائج.

ملحوظة هامة:

تُجرى الاختبارات مرة واحدة لكل نوع من أنواع القدرات، ولا يُسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، لا تُقبل أي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حيث يتم الاعتماد فقط على النتائج المدخلة على الموقع الإلكتروني لضمان الشفافية.

هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط. سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام (5) سنوات وفقًا لشروط وقواعد القبول.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم العالي لتسهيل عملية القبول بالكليات وتطبيق التحول الرقمي في جميع المجالات. تلتزم الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتوفير بيئة تعليمية متميزة تتماشى مع التطورات العالمية.