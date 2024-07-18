نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الزمالك يرد على شروط جوميز والقادسية يضم أوباميانج ومانشستر يونايتد يوقع مع ليني يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

رد مثير من الزمالك على رحيل الجزيري وتجديد جوميز

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن حقيقة وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وموقف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من البيع.

ونشر أحمد سالم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لا صحة علي الإطلاق لما ردده أحد الإعلاميين عن وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده".

وتابع: "وذلك لأن التعاقد معه ساري حتي نهاية الموسم القادم بنفس البنود والشروط ودون أي تعديلات".

دوت الخليج الرياضي يكشف مفاجأة حول انتقال فان دايك إلى النصر

تعمل إدارة نادي النصر السعودي في الفترة الحالية، على حسم العديد من الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل قلعة العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.

وقدم نادي النصر نسخة مخيبة لآمال جماهيره في الموسم الماضي، بعد فشله في تحقيق أي ألقاب أو بطولات وخروجه بموسم صفري.

وارتبط اسم المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، بالرحيل عن صفوف فريق ليفربول، والانتقال إلى كتيبة النصر السعودي.

وأكد جيمس بيرس، التابع لصحيفة ذا أثلتيك البريطانية، في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" يوجد نية من جانب الفريق السعودي لضم المدافع الهولندي هذا الصيف".

دوت الخليج الرياضي يكشف موقف ليفربول من رحيل دياز

أبدت إدارة نادي برشلونة الإسباني، رغبتها في ضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الهجوم في الموسم القادم.

وترغب إدارة العملاق الكتالوني في تدعيم صفوف الفريق بشكل كبير، خاصة في ظل اقتراب رحيل العديد من لاعبي الفريق بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلوجرانا.

وكانت الإدارة الإسبانية، ترغب بقوة في ضم النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الصحفي الموثوق جيمس بيرس، والمختص بأخبار نادي ليفربول في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" يوجد اهتمام كبير دون برشلونة لضم لويس دياز بالفعل هذا الصيف".

نجم ليفربول يرفض الرحيل إلى الدوري السعودي

تحاول أندية الدوري السعودي للمحترفين، مواصلة خطوة رصد واستقطاب العديد من نجوم أوروبا إلى دوري روشن مثل ما حدث خلال المواسم الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وسبق أن نجح روشن في ضم العديد من الأسماء اللامعة داخل الدوريات الأوروبية إلى أندية روشن وعلى رأسها، كريم بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا ونيمار وساديو ماني وبروزوفيتش وميتروفيتش وسافيتش وكوليبالي وفيرمينيو وجابري فيجا وماكسيمن وفرانك كيسيه وادوارد ميندي.

وأكد مصدر داخل نادي ليفربول الإنجليزي حقيقة ما تردد من اقتراب رحيل الحارس البرازيلي، أليسون بيكر من الرحيل إلى دوري روشن هذا الصيف.

مانشستر يونايتد يوقع مع ليني يورو

حسم نادي مانشستر يونايتد، صفقة ضم ليني يورو لاعب ليل الفرنسي وذلك بعد منافسة مع ريال مدريد.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن ليني يورو وقع للتو عقده كلاعب جديد مع مانشستر يونايتد.

وأضاف رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن مانشستر يونايتد أكمل الصفقة بعد الاتفاق مع ليل واللاعب ليني يورو.

كولر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل نجم الفريق محمد مجدي أفشة في حال وصول عرض مادي مرضي للنادي.

وقال شبانة خلال تصريحات إذاعية برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إستطلعت رأي كولر حول موقفه من التمسك بأفشة أو الموافقة على رحيله للاحتراف في ظل العروض العربية المقدمة له.

القادسية يعلن التعاقد مع أوباميانج رسميًا

أعلن نادي القادسية بشكل رسمي عن نجاحه في التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وعلق النادي على تعاقده مع اللاعب من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقه: "احـموا شباككم وحصنوا مرماكم المرعب وصـل".

وقد نجح أوباميانج في خطف أنظار عمالقة أوروبا بعد تألقه الواضح مع نادي مارسيليا الموسم الماضي ومساهمته في 41 هدف من أصل 50 مباراة لعبها مع الفريق.